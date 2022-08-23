Hatay'ın Antakya ilçesinde, sahte dekontla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, duvar boyası satan iş yerinden sahte dekontla ürün aldıkları iddia edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kimlikleri tespit edilen H.A. ve Y.P.D, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Adreslerde bulunan boyalar işletme sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika