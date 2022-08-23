Hatay'da dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

23.08.2022 14:32
Hatay'da dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, sahte dekontla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, sahte dekontla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, duvar boyası satan iş yerinden sahte dekontla ürün aldıkları iddia edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen H.A. ve Y.P.D, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Adreslerde bulunan boyalar işletme sahibine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay'da dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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