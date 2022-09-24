İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Güzelburç Mahallesi'nde Y.A. ve Ş.A.A'nın evine operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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