Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

24.09.2022 15:48
Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, silah kaçakçılığı operasyonunda toprağa gömülü 4 ruhsatsız tabanca ve 6 şarjör ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, silah kaçakçılığı operasyonunda toprağa gömülü 4 ruhsatsız tabanca ve 6 şarjör ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Güzelburç Mahallesi'nde Y.A. ve Ş.A.A'nın evine operasyon düzenledi.

Evin bahçesinde detektörle arama yapan polis, toprağa gömülü 4 ruhsatsız tabanca ve 6 şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.A. ve Ş.A.A. emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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