Hatay'da tır ve dorseleri parçalayarak satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da tır ve dorseleri parçalayarak satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

07.09.2022 12:02
Hatay'da tır ve dorseleri parçalayarak satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde yurt dışından getirilen tır ve dorseleri parçalayarak satmaya çalıştıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yurt dışından getirilen tır ve dorseleri parçalayarak satmaya çalıştıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen araçların parçalanarak satılacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Narlıca Mahallesi ve İskenderun yolu üzerinde bulunan iki garaja operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurt dışından getirildiği ve parçalanmaya çalışıldığı belirlenen 2 tır ve dorse ele geçirildi.

Polis, şüpheliler H.Y, İ.E. ve N.K'yi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da tır ve dorseleri parçalayarak satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay'da tır ve dorseleri parçalayarak satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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