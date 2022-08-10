Hatay'da makilik yangını; polisler büyümesini önledi - Son Dakika
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Hatay'da makilik yangını; polisler büyümesini önledi

10.08.2022 17:14
Hatay'da makilik yangını; polisler büyümesini önledi

HATAY'ın Antakya ilçesindeki makilikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

HATAY'ın Antakya ilçesindeki makilikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Polisler, mahallelinin de desteğiyle ekipler gelene kadar müdahale ederek yangının büyümesini önledi.

Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'ndeki makilikte, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye hemen polis ekipleri geldi. Polisler, itfaiye ekibi gelene kadar, mahallelinin de su dolu kovalarla desteği sonucu alevlere müdahale ederek büyümesini engelledi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri de yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 3 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi.


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Kaynak: DHA

Antakya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da makilik yangını; polisler büyümesini önledi - Son Dakika

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