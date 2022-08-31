Kanat ve ayağından yaralı olduğu belirlenen leylek, denizden alınarak Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Doğu Akdeniz, Arsuz, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da denizde bulunan yaralı leylek tedaviye alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.