Hatay'da 17 bin 938 kök skunk ile 5 kilogram esrar ele geçirildi

Ekiplerce yapılan aramalarda, hazine arazisine ekilmiş 17 bin 938 kök skunk ile 5 kilogram esrar ele geçirildi.

Hatay 'ın Arsuz ilçesinde, hazine arazisinde 17 bin 938 kök skunk ile 5 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Arsuz, Hatay, Güncel, Son Dakika

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