İHA destekli gerçekleştirilen operasyona, özel harekat timleri de destek verdi. Narkotik köpeklerinin kullanıldığı operasyon kapsamında yapılan aramada, ormanlık alana ekili 6 bin 983 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Arsuz, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da ormanlık alanda 6 bin 983 kök Hint keneviri bulundu - Son Dakika

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