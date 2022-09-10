İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Amanos Dağı eteklerinde yaptığı kontrollerde, A.V'nin yasa dışı karaca ve dağ keçisi avladığını tespit etti.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Hisarcık, Arsuz, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da karaca ve dağ keçisi avlayan kişiye 245 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

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