Ormanlık alanda 322 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. - Son Dakika
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Ormanlık alanda 322 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

01.09.2022 10:00
Ormanlık alanda 322 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda 322 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda 322 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele çalışmasında Arsuz ilçesi Beyköy Mahallesinde T.K. isimli şahsın ormanlık alan içerisinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı.

Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreste yapılan aramada boyları 30 ile 150 santimetre arasında değişen 322 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili T.K. isimli şahıs gözaltına alındı. - HATAY

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Kenevir, Hatay, Arsuz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ormanlık alanda 322 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ormanlık alanda 322 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. - Son Dakika
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