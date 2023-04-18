Polisten otomobile zarar veren şüphelinin evine baskın! Babasını öldürdüğü anlaşıldı - Son Dakika
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Polisten otomobile zarar veren şüphelinin evine baskın! Babasını öldürdüğü anlaşıldı

18.04.2023 16:32
Polisten otomobile zarar veren şüphelinin evine baskın! Babasını öldürdüğü anlaşıldı

Hatay'da park halindeki araçlara zarar verdiği belirlenen Mahmut Soyer hakkında işlem yapmak için evine giden polis, daha korkunç bir gerçekle karşı karşıya geldi. Polisler, şüphelinin babası Naim Soyer'i bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Ara sokaklardan kaçmaya çalışırken yakalanan Mahmut Soyer, gözaltına alınmasının ardından cezaevine gönderildi.

Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde park halindeki araçlara zarar verildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüphelinin Mahmut Soyer olduğunu saptadı.

EVİNE GİDEN POLİSLER, BABASINI ÖLÜ HALDE BULDU

Soyer'in evine giden ekipler babası Naim Soyer'i bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Ekipler, Mahmut Soyer'i ara sokaklarda kaçarken yakaladı.

TUTUKLANDI

Naim Soyer'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soyer, Çankaya Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Mahmut Soyer ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis, araçlara zarar veren şüphelinin evine gitti, babasını öldürdüğü ortaya çıktı
Polis, araçlara zarar veren şüphelinin evine gitti, babasını öldürdüğü ortaya çıktı
Kaynak: DHA
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