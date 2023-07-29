Hatay'ın Arsuz ilçesinde trafik kazası: 2 genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde trafik kazası: 2 genç kız hayatını kaybetti

29.07.2023 17:10

Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 genç kız hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 genç kız hayatını kaybetti.

Kaza, Arsuz ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. E.O. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü E.O. yaraladı, içinde bulunan Ada Yeşilova ve Naz Akpınar hayatını kaybetti.

Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Hatay'ın Arsuz ilçesinde trafik kazası: 2 genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika


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