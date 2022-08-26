Faturalar ödenemediği için elektrik kesildi! 2 bin 450 tavuk havasızlıktan öldü - Son Dakika
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Faturalar ödenemediği için elektrik kesildi! 2 bin 450 tavuk havasızlıktan öldü

26.08.2022 14:57
Faturalar ödenemediği için elektrik kesildi! 2 bin 450 tavuk havasızlıktan öldü

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki çiftlikte elektrik kesintisinden kaynaklı havasız kalan 2 bin 450 tavuk telef olurken hayvanların sahibi olan ve büyük üzüntü yaşayan çiftçi Gani Yılmaz, "Biri 3 bin 71 TL, diğeri 4 bin 933 TL olmak üzere iki faturayı ödeyemedim. Çiftliğin elektriğini kestiler. Çaresizce telef olan tavuklarımı bir çukur açıp gömdüm" ifadelerini kullandı.

Arpaçiftlik Mahallesi'ndeki tavuk çiftliğinde yumurta üretimi yapan Gani Yılmaz, ailesiyle birlikte bir akrabasının cenazesine gitti.

YÜZLERCE TAVUK TELEF OLDU

Bu sırada son 2 aylık elektrik faturası ödenmediği için çiftliğin elektriği kesildi. Bu nedenle havalandırma sistemi çalışmadı, çiftlikte havasız kalan 2 bin 450 tavuk öldü.

Çiftlikteki 2 bin 450 tavuk öldü

"ÇUKUR KAZIP HEPSİNİ GÖMDÜM"

Cenaze dönüşü büyük üzüntü yaşayan Gani Yılmaz, "Biri 3 bin 71 TL, diğeri 4 bin 933 TL olmak üzere iki faturayı ödeyemedim. İlgili firma, çiftliğin elektriğini kesti. Bunun üzerine tavuklarım çiftlikte havasız kaldı. Neredeyse hepsi telef oldu. Çaresizce telef olan tavuklarımı bir çukur açıp, gömdüm. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

Çiftlikteki 2 bin 450 tavuk öldü
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Faturalar ödenemediği için elektrik kesildi! 2 bin 450 tavuk havasızlıktan öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Faturalar ödenemediği için elektrik kesildi! 2 bin 450 tavuk havasızlıktan öldü - Son Dakika
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