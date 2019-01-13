Hatay
'ın ayakkabı profesörü 'Sıtkı usta'
Sıtkı Yenilmez:
"Bu işi yapsa yapsa Profesör Sıtkı Usta yapar diyorlar"
HATAY - Hatay'da 50 yıldır ayakkabı tamir işiyle uğraşan ve "Ayakkabı Profesörü Sıtkı Usta" olarak tanınan Mehmet Sıtkı Yenilmez, yırtılan, eskiyen ayakkabılara hayat veriyor.
Çocukluğunda başladığı dede ve baba mesleği ayakkabı tamirciliğini Antakya
'da bulunan Tarihi Uzun Çarşı'da sürdüren 60 yaşındaki Mehmet Sıtkı Yenilmez, ayakkabı tamirinde akıllara gelen ilk isim oluyor. "Ayakkabı Profesörü Sıtkı Usta" olarak tanınan Yenilmez, müşterilerinin "Bu işi yapsa yapsa Profesör Sıtkı Usta yapar" dediklerini anlatarak, "Antakya'da bu işi 50 yıldan beri yapıyorum. Babamdan, dedemden kalma küçükken hem okurken hem bu işi yaparken kendimizi adadık. Millet gelip gidiyor, işlerini yapıyoruz. Ayakkabıları yapıyoruz, çanta, valiz gibi bu sorunlar oluyor. Adam atacak, diyorum atmayın getirin ben yaparım. Elimizden gelen yardımı gösteriyoruz. Vatandaşımız da memnun, biz de memnunuz. Allah'a şükür ekmeğimizi yiyoruz az çok. İşte ömrümüz bu şekilde geçiyor. Çocuklukta başlamışım bu işe, Allah sıhhat verdikçe bu işi yapacağım" dedi.
İnsanların kendisine 'Profesör Sıtkı Usta' lakabını taktığını ifade eden Yenilmez, ayakkabı tamirinin Hatay'a özgü bir meslek olduğunu söyledi. Sıtkı usta, "Bu iş Hatay'a özgü bir iş, yani başka yerde zor bulursunuz. Bu işte millet bana lakap taktı 'Profesör Usta' diye, ben de memnunum, yani başka ne diyebilirim. Allah razı olsun" diye konuştu.