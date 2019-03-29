Hatay'ın Başkanına Antakya'dan Tam Destek

Ürgenpaşa, Odabaşı, Bağrıyanık ve Ovakent mahallelerinde gerçekleşen buluşmalarda Başkan Savaş'a eşi Prof. Dr. Nazan Savaş, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Antakya Belediye Başkan Adayı Hikmet Hatunoğlu, CHP ve İYİ Parti yöneticileri ile birlikte çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Miting havasına dönüşen mahalle buluşmalarında gecenin ilerleyen saatlerine kadar bekleyen ve Başkan Savaş'ı yalnız bırakmayan Antakyalılar, yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerinde bir kez daha Lütfü Savaş diyeceklerinin mesajını verdi.

Mahalle sakinlerinin sevgi gösterileri ve misafirperverliğe ile karşılanan Başkan Savaş, "Dünyanın her yerinde huzura ihtiyaç var ve bu ihtiyacın fitilini buradan ateşleyeceğiz. Ben şehrimi ve sizi seviyorum" dedi.

Suriye'de yaşanan savaştan ve Suriyelilerin şehre gelmesinden dolayı ekonomik olarak zor günler geçirdiklerini ifade den Lütfü Savaş, "Ekonomik olarak zor günler geçirsek de üreticimize, çiftçimize, esnafımıza, kadınlarımıza her fırsatta destek olduk. Her şeye rağmen huzura ve ekonomik refaha birlikte erişeceğiz" diyerek önümüzdeki yıllarda da üreticiye destek olacağının sözünü verdi.

31 Mart seçimlerinin genel değil yerel seçim olduğunu ve yaratılan bu havanın yanlış olduğunu da söyleyen Başkan Savaş, "Bu seçimlerde cumhurbaşkanı, milletvekili ya da bakanlar seçilmeyecek. Bu seçimde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar seçilecek. Geride bıraktığımız 5 yılda hizmet yapmayalım diye bizi engellediler. Hatay'ın hıza, tempoya ve hızlı yükselişe ihtiyacı var. Bu hızlı yükselişi yine birlikte başaracağız" dedi.

Kentte yaşayan Suriyeli vatandaşlar ile ilgili daha önce söylediği sözleri bir kez daha yineleyen Lütfü Savaş, "Şu anda doğum oralarına baktığımız zaman Hatay'da doğan Suriyeli bebek sayısı Hataylı bebek sayısından fazla. Bu seçimde 2 tane muhtar adayları var. Önümüzdeki seçimde belediye başkanı bir sonraki seçimde büyükşehir belediye başkan adayı çıkarabilecekler. Biz istiyoruz ki din kardeşlerimizi misafir edelim, sağlık ve eğitim sorunlarıyla ilgilenelim ama daha sonra onları sınırın diğer yakasında kurulacak güvenli bölgeye, yani kendi vatanlarına gönderelim. Ben bunu söylüyorum çünkü Hatay halkı bunu düşünüyor" dedi.

Memleketten habersiz televizyon kanallarının kendisi ve Hatay hakkında algı operasyonu yaparak vatandaşı kandırmaya çalıştığını da sözlerine ekleyen Başkan Savaş, "Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. Kandıran, kandırılan olmayacağız. Bu seçimde seçeceğiniz adayın ayak izinin temiz olması gerekir. Halkını tüm renkleriyle kucaklamalı. Şehrini geleceğe taşımalı, şehrin kalkınmasında öncü olmalı" diyerek hem kendine hem de Antakya Belediye Başkan Adayı Hikmet Hatunoğlu'na destek istedi.