Hatay'ın bazı ilçelerinde caddeler ve sokaklar trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Hatay'ın Kırıkhan, Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde korona virüs (Kovid-19) mücadeleleri tedbirleri kapsamında merkezi bölgeler trafiğe kapatıldı.



Korona virüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında Kırıkhan ilçesinin işlek caddelerinden birisi olan Kanatlı Caddesi ve ara sokaklar saat 17.00 itibaren trafiğe kapatıldı. Korona virüs mücadelesi kapsamında uyarılara uymayan vatandaşlara Kırıkhan ilçe Belediyesi Başkanı Ayhan Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç ile Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu emirleri doğrutusunda, polis insanların eve gitmesi için anonslar yaptı.



Reyhanlı



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde vatandaşların korona virüsü (Kovid-19) mücadelesi kapsamında, İlçe Emniyet Müdürü Hayri Şahin, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu ve İlçe Kaymakamı Ali Candan emirleri doğrultusunda tüm çarşı merkezi trafiğe kapatılırken, vatandaşlar evlerine gitmesi için anonslar yapıldı.



İlçe Emniyet Müdürü Hayri Şahin, "Halkımızın can güvenliği için bu uygulamayı yapıyoruz" dedi.



İskenderun



İskenderun'da Valilik tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında Şehitpamir Caddesi, Ulu Cami Caddesi, Tayfur Sökmen Bulvarı ile sahil kordon boyu araç trafiğine kapatıldı. - HATAY