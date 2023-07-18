Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınında bir kişi tutuklandı

Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen orman yangınına sebebiyet veren bir kişi tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen orman yangını ekiplerin saatler süren mücadelesi sonrası sabah saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Jandarma ekipleri tarafından Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkiinde çıkan orman yangını ile ilgili yapılan araştırmada; 2 kişinin bahçe temizliği esnasında tutuşturdukları sazlık alanın yanması sonucu orman yangınının çıktığı ve yangını kontrol altına alamadıkları tespit edilmişti. 2 şüpheli kısa sürede yakalanırken, şahıslardan biri sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - HATAY