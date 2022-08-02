İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarımazı Mahallesi'nde evlerden iki klima motoru, fırın, ocak, bulaşık makinesi ve davlumbaz çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Belen, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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