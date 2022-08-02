Belen'de evden hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Belen'de evden hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

02.08.2022 11:44
Belen'de evden hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Hatay'ın Belen ilçesinde hırsızlık şüphelisi 3 kişi çaldıkları eşyalarla yakalandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde hırsızlık şüphelisi 3 kişi çaldıkları eşyalarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sarımazı Mahallesi'nde meydana gelen iki ayrı ikamet hırsızlığı olayının şüphelilerinin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güvenlik kameraları ve yapılan detaylı parmak izi çalışması sonucu şüphelilerin F.S., Y.A. ve C.B.O. olduğu tespit edildi. 3 şüpheli evlerinde gözaltına alındı.

Şahısların ikametleri ve dört ayrı ikamette yapılan aramada, 2 adet klima motoru, 1 adet davlumbaz, 1 adet ankastre fırın, 1 adet ankastre ocak, 1 adet bulaşık makinesi ele geçirildi. - HATAY

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Hatay'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı Hatay'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Kaynak: İHA

Sarımazı, Hisarcık, Belen, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Belen'de evden hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belen'de evden hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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