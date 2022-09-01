Hatay'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Hatay'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

01.09.2022 14:56
Hatay'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Belen ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Hatay'ın Belen ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Çakallı Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, helikopter, arazöz ve ilk müdahale aracıyla yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınan yangında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

Belen, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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