Hatay'ın buz ve dondurma tatlısı 'Haytalı'
1 saat önce
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, süt ve nişastayla yapılan haytalı tatlısı havaların da ısınmasıyla birlikte talep görmeye başladı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:55 Kaynak: DHA
HATAY'ın Reyhanlı
ilçesinde, süt ve nişastayla yapılan haytalı tatlısı havaların da ısınmasıyla birlikte talep görmeye başladı. Buz ya da dondurma koyulan ve üzerine gül şurubu dökülerek servis edilen tatlya ceviz içi ve badem de eklenebiliyor. Çay
bahçesi işletmecisi Nahsen Naimioğlu, haytalının özellikle sıcak havalarda akşamları yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Yaz aylarının en çok tüketilen tatlılarından biri olduğunu belirten Naimioğlu, tatlının tarifini de şöyle anlattı:
"Süt pişerken nişasta ekliyoruz. Karışımı donması ile tepsiye açıyoruz. Daha sonra dilimler halinde keserek haytalıyı kaselere veya tabaklara koyuyoruz. Süt ile nişastadan yapılan haytalının üzerine buz veya dondurma koyup gül şurubu da ilave ediyoruz. Ayrıca ceviz içi ve badem ekleyerek daha lezzetli hale getirerek servis ediyoruz."
- Hatay
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