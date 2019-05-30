Son Dakika Haberleri: Hatay'ın buz ve dondurma tatlısı 'Haytalı'
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Hatay'ın buz ve dondurma tatlısı 'Haytalı'

1 saat önce

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, süt ve nişastayla yapılan haytalı tatlısı havaların da ısınmasıyla birlikte talep görmeye başladı.

Hatay'ın buz ve dondurma tatlısı 'Haytalı', System.String[]
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, süt ve nişastayla yapılan haytalı tatlısı havaların da ısınmasıyla birlikte talep görmeye başladı. Buz ya da dondurma koyulan ve üzerine gül şurubu dökülerek servis edilen tatlya ceviz içi ve badem de eklenebiliyor.
Çay bahçesi işletmecisi Nahsen Naimioğlu, haytalının özellikle sıcak havalarda akşamları yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Yaz aylarının en çok tüketilen tatlılarından biri olduğunu belirten Naimioğlu, tatlının tarifini de şöyle anlattı:
"Süt pişerken nişasta ekliyoruz. Karışımı donması ile tepsiye açıyoruz. Daha sonra dilimler halinde keserek haytalıyı kaselere veya tabaklara koyuyoruz. Süt ile nişastadan yapılan haytalının üzerine buz veya dondurma koyup gül şurubu da ilave ediyoruz. Ayrıca ceviz içi ve badem ekleyerek daha lezzetli hale getirerek servis ediyoruz."


- Hatay
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:55 Kaynak: DHA
Çay, Reyhanlı, Hatay, Güncel
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