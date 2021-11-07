HATAY'IN COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALAN LEZZETİNE TALEP 3 KAT ARTTI - Son Dakika

HATAY'ın meşhur lezzeti kabak tatlısının ihracatı, coğrafi işaret tescili sonrası 3 kat artarak 6 tona ulaştı. İş insanı İlyas Kocadağ, "Bu ürünü Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz ve ayrıca Kanada, Rusya, Almanya gibi ülkelere de ihraç ediyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tarafından gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay mutfağındaki 600 çeşitten biri olan kabak tatlısı, Temmuz ayında Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimi ile coğrafi işaret tescili aldı.

'Kış kabağı' olarak bilinen sebzenin kabuğunun soyulup ince dilimler halinde kesilip, bir gece sönmemiş kireç kaymaklı suda bekletilip daha sonra pişirilmesi ile yapılan kabak tatlısı, tercihe göre susam tahini, ceviz, antep fıstığı ve muz ile servis ediliyor. Hatay'ın meşhur lezzetine talepler ise coğrafi işaret aldıktan sonra daha da arttı. Önceki yıllarda 2 ton ihraç edilen kabak tatlısı, tescil sonrası 3 kat artarak 6 tona yükseldi. Almanya, Kanada, Rusya ve Amerika gibi ülkeler tarafından talep gören ve ihraç edilen kabak tatlısı için Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinde de yeni pazar arayışları sürüyor.

'YAPIM AŞAMASI 48 SAATİ BULUYOR'

2009 yılından bu yana Samandağ ilçesinde yöresel ürünler üretimi yaptıklarını belirten iş insanı İlyas Kocadağ "Dışı çıtır, içi bal olarak nitelendirdiğimiz kabak tatlımız, oldukça meşakkatli bir işlemden sonra damaklara hitap ediyor. Kış kabağımızı, eylül ve ekim aylarında stoklamaya başlıyoruz. 12 ay boyunca işliyoruz, bayağı işlemden geçiyor. İlk önce dilimliyoruz ondan sonra iyi pişmesi için deliniyor, teker teker haşlanıyor, 2 gün boyunca kaynatılıyor. Yapım aşaması takriben 48 saati buluyor. Bu ürünü Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz ve ayrıca Kanada, Rusya, Almanya gibi ülkelere de ihraç ediyoruz. Kabak tatlısının özellikle diğer ürünlere göre sirkülasyonu yüksek bir ürün ve çok isteniyor. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nca alınan coğrafi işaret tescili ile ürünün ihracatının daha da artacağına inanıyoruz" diye konuştu.