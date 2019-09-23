Son Dakika Haberleri: Hatay'ın çözüm ortağı muhtarlara MUBİM tanıtıldı
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Hatay'ın çözüm ortağı muhtarlara MUBİM tanıtıldı

1 saat önce

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Muhtar Bilgi İletişim Sistemi (MUBİM) projesi, Hatay'ın 15 ilçesinde görev yapan muhtarlara tanıtıldı.

Hatay'ın çözüm ortağı muhtarlara MUBİM tanıtıldı, System.String[]

23 Eylül Pazartesi günü Hatay Meslek Edindirme Kursları (HATMEK) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve birçok muhtarın katılım gösterdiği tanıtım toplantısında, günümüz teknolojisi ile hizmet vermenin kolaylıkları, muhtar ile vatandaş arasındaki iletişimi güçlendirmek ve hizmeti hızlandırmak için yapılması gerekenler gibi konular ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Amaçlarının hizmet noktasında çözüm ortağı olarak gördüğü muhtarlar ile vatandaşlar arasında iletişimi güçlendirmek olduğunu belirten yetkililer, Hatay'ı hizmet noktasında en üst seviyelere çıkarmak için il genelinde çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

Eylül, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:34 Kaynak: Bültenler
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