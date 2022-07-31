Alınan bilgiye göre, Emin Süner, oğlunun trafikte tartıştığı kişiler tarafından camı kırıldığı iddia edilen 31 ES 666 plakalı otomobilini tamir için Kuzeytepe Mahallesi'ndeki servise götürdü.

Kaynak: AA

Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da otomobile taşla zarar verilmesi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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