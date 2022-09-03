Hatay'da devrilen ağacın altında kalan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da devrilen ağacın altında kalan motosikletteki 2 kişi yaralandı

03.09.2022 12:42
Hatay'da devrilen ağacın altında kalan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Hatay'ın Defne ilçesinde ağacın seyir halindeki motosikletin üzerine devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde ağacın seyir halindeki motosikletin üzerine devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Turunçlu Mahallesi'nde bir ağaç, seyir halinde bulunan 31 MAR 26 plakalı motosikletin üzerine devrildi.

Ağacın altında kalan motosikletteki sürücü ile bir kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafiğe kapanan yol, devrilen ağacın belediye ekiplerince kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

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Kaynak: AA

Turunçlu, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da devrilen ağacın altında kalan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay'da devrilen ağacın altında kalan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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