Hatay'ın Defne İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı İbrahim...

Hatay'ın Defne ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı İbrahim Güzel kazandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı İbrahim Güzel kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, İbrahim Güzel 44 bin 844 oy aldı.



-Güzel'in özgeçmişi-



1967 yılında Gümüşgöze'de doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 2009-2014 yıllarında Gümüşgöze Belediye Başkanlığı yaptı.

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