Son Dakika Haberleri: Hatay'ın Defne İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı İbrahim...

Hatay'ın Defne İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı İbrahim...

3 saat önce

Hatay'ın Defne ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı İbrahim Güzel kazandı.

Hatay'ın Defne İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı İbrahim..., System.String[]
Hatay'ın Defne ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı İbrahim Güzel kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İbrahim Güzel 44 bin 844 oy aldı.

-Güzel'in özgeçmişi-

1967 yılında Gümüşgöze'de doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 2009-2014 yıllarında Gümüşgöze Belediye Başkanlığı yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:51 Kaynak: AA

İbrahim Güzel, Cumhuriyet Halk Partisi, Defne, Hatay, Güncel
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