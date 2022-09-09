İş yerinin güvenlik kamerası ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin İ.K, F.A. ve S.Y. olduğunu belirledi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da iş yerinden hırsızlık iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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