HATAY'IN DEFNE İLÇESİNDE DE ZEYTİN BAHÇESİNDE DEPREM SONRASI DEV YARIKLAR OLUŞTU - Son Dakika
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HATAY'IN DEFNE İLÇESİNDE DE ZEYTİN BAHÇESİNDE DEPREM SONRASI DEV YARIKLAR OLUŞTU

27.02.2023 10:08

DEPREMLER Hatay'ın Defne ilçesindeki zeytin bahçesinde 25 metreyi bulan derin yarıklar oluşturdu.

DEPREMLER Hatay'ın Defne ilçesindeki zeytin bahçesinde 25 metreyi bulan derin yarıklar oluşturdu. Sarsıntının şiddetiyle bahçe ortadan ikiye ayrılarak, 100 metre ileri kaydı. Devrilen çam ağaçları toprağa gömüldü. Bahçede oluşan dev yarıklar havadan görüntülendi. Yarıkları görmek için gelen mahalle sakinleri olduğu da görüldü.

Depremlerde Defne ilçesindeki Toygarlı Mahallesi'ndeki 12 dönümlük zeytin bahçesinde 20-25 metre derinliğinde yarıklar oluştu. Ortadan ikiye ayrılan bahçe, 100 metre ileri kaydı. Çam ağaçları devrilerek toprağa gömüldü. Bahçenin sahibi Serdal Özçelik, Bin tane zeytin ağacı vardı. Yılda 15-20 ton zeytinyağı üretiyorduk. Depremden sonra tarlamız 100 metre ileri kaymış. İkiye ayrıldı. Çok üzüldük, zor durumdayız dedi.

TARLAMIZ ELİMİZDEN GİTTİ

Depremde evlerinin de ağır hasar aldığını anlatan Özçelik, Çok sallandık, korktuk. İlk deprem olduğunda gelip baktık, böyle değildi. Yarık küçüktü. İkinci depremde daha da büyüdü. Normalde buradan küçük patika yol geçerdi, o da yok olmuş. Burasının toparlanacağını düşünmüyorum, mahsulü de kimse almaz. Tarlamız elimizden gitti, satamayız da, alan olmaz. Doldurma olsa da, herkes böyle yarıklar oluştuğunu biliyor. Aynı zamanda seracılık da yapıyoruz. Şu an serada 2-3 aile yani 20 kişi birlikte kalıyoruz diye konuştu.

SANKİ ATOM BOMBASI DÜŞMÜŞ

Bahçeyi görmeye gelenlerden mahalle sakini Mehmet Zabunoğlu ise, Böyle bir şey olamaz, sanki atom bombası düşmüş. Deprem çok şiddetliydi ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: HATAY'IN DEFNE İLÇESİNDE DE ZEYTİN BAHÇESİNDE DEPREM SONRASI DEV YARIKLAR OLUŞTU - Son Dakika
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