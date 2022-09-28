Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı

28.09.2022 19:22

Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Elektrik Mahallesi'nde M.A'nın evine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 2 otomatik av tüfeği, el yapımı tüfek, göz yaşartıcı gaz bombası ve 540 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi M.A. emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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