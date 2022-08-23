Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

23.08.2022 12:14
Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada,

Harbiye Mahallesi'nde bulunan bir ikamette yapılan aramada boyları 30 cm ile 250 cm arasında değişen 18 kök Hint keneviri, 18.07 gram kubar esrar, 1 adet metal esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.A.A. ve N.Y. gözaltına alındı. - HATAY

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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