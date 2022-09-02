Hatay'da evlerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da evlerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

02.09.2022 16:19
Hatay'da evlerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Hatay'ın Defne ilçesinde evlerinde Hint keneviri ve esrar ele geçirilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde evlerinde Hint keneviri ve esrar ele geçirilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ş.B. ve Ö.C'nin Harbiye Mahallesi'nde bulunan ikametlerinde uyuşturucu bulundurdukları bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Polis ekipleri evdeki aramada 33 kök Hint keneviri ve 2,15 gram kubar esrar ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.C, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da evlerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da evlerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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