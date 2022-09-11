Hatay'da kaçak avcıların ateş açtığı av koruma ve kontrol ekibi görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da kaçak avcıların ateş açtığı av koruma ve kontrol ekibi görevlisi hayatını kaybetti

11.09.2022 15:08
Hatay'da kaçak avcıların ateş açtığı av koruma ve kontrol ekibi görevlisi hayatını kaybetti

Hatay'ın Defne ilçesinde izinsiz avlanan kişilerin silahla ateş açması sonucu av koruma ve kontrol ekibinden bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde izinsiz avlanan kişilerin silahla ateş açması sonucu av koruma ve kontrol ekibinden bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şubesi'nin av koruma ve kontrol ekibi, Ballıöz Mahallesi'nin kırsalında denetim yaptı.

Denetim sırasında kaçak avcılarla karşılaşan ekip görevlisi M.A.K. ve M.A, müdahale etmek istedikleri sırada şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, M.A.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. M.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

YORUMLAR
500
Yaban keçisi avlayan kişiye 255 bin lira ceza ceza kesildi Yaban keçisi avlayan kişiye 255 bin lira ceza ceza kesildi Hentbol: Toplu sonuç Hentbol: Toplu sonuç
Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da kaçak avcıların ateş açtığı av koruma ve kontrol ekibi görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:34 Diplomaside şah çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki hafta Putin ve Biden ile yüz yüze görüşecek
13:58 2. Elizabeth'in ardından İngiltere'de para, pasaport ve milli marş başta olmak üzere birçok şey dönüşüme uğrayacak
13:41 ABD'de maymun çiçeği skandalı! Biden'ın kurduğu ekibin başına getirdiği Yunan asıllı doktorun şeytana taptığı ortaya çıktı
12:45 Sahneye dekolteyle çıkan Simge Sağın'a tepki: Gülşen gitti, Simge geldi
12:01 Bakan Nebati makro ekonomide yaşanan güzel gelişmeyi duyurdu! İşte Borsa İstanbul'un büyük başarısı
11:57 CHP'li Ekrem İmamoğlu: AK Parti'nin teşkilatlarına çocuklarınızı, gençlerinizi emanet etmeyin, yollamayın
11:36 İngiltere Kraliyeti'nde değişim! Kate Middleton kayınvalidesi Prenses Diana'nın unvanını aldı
11:30 İstanbul'da amcasının eşiyle ilişki yaşayan kuzenine şantaj yaptı! Yasak aşk ifşa olunca "namus meselesi" yüzünden silahlar patladı
10:53 Hücuma geçen Batı destekli Ukrayna ordusunun Başkomutanı Zelenski'den Rusya'ya: Kaçmaları en iyi seçenek
10:45 2. Elizabeth'in cenazesi için Antalya ve Isparta'daki çiçekçilerden büyük kazanç! En az 1,5 milyon dal karanfil İngiltere'ye gönderilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 15:08:09. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da kaçak avcıların ateş açtığı av koruma ve kontrol ekibi görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement