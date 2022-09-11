Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şubesi'nin av koruma ve kontrol ekibi, Ballıöz Mahallesi'nin kırsalında denetim yaptı.

Hatay 'ın Defne ilçesinde izinsiz avlanan kişilerin silahla ateş açması sonucu av koruma ve kontrol ekibinden bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da kaçak avcıların ateş açtığı av koruma ve kontrol ekibi görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika

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