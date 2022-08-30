Hatay'da trafo patladı, yangın çıktı - Son Dakika
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Hatay'da trafo patladı, yangın çıktı

30.08.2022 01:19
Hatay'da trafo patladı, yangın çıktı

Hatay'ın Defne ilçesinde patlayan trafoda yangın çıktı.

Hatay'ın Defne ilçesinde patlayan trafoda yangın çıktı. Çıkan yangın zirai alana sıçradı.

Yangın Çınarlı Mahallesinde bulunan bir trafoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı trafoda patlama oldu, daha sonra yangın çıktı. Çıkan yangın zirai alana sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarda bulunmasıyla olay yerine orman işletme ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen orman işletme ekipleri çıkan yangını söndürdü. Alanda bulunan bazı ağaçların zarar gördüğü yangınla ilgi inceleme başlatıldı. - HATAY

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da trafo patladı, yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da trafo patladı, yangın çıktı - Son Dakika
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