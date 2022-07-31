Hatay'da yol verme tartışmasından sonra otomobile taşla saldırdılar - Son Dakika
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Hatay'da yol verme tartışmasından sonra otomobile taşla saldırdılar

31.07.2022 15:09
Hatay'da yol verme tartışmasından sonra otomobile taşla saldırdılar

Hatay'ın Defne ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada camı kırılınca servise götürülen otomobil, 2 kişi tarafından taşlı saldırıya uğradı.

Hatay'ın Defne ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada camı kırılınca servise götürülen otomobil, 2 kişi tarafından taşlı saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Eren Süner (25), 31 ES 666 plakalı otomobiliyle aracıyla seyir halindeyken, başka bir araçtakiler ile yol verme meselesi yüzünden tartışı. Aracının camının kırıldığını iddia eden Eren Süner'in babası Emin Süner otomobilini tamir için servise götürdü. Servisin önünde park halinde duran aracın yanına gelen 2 şüpheli, otomobile defalarca taşla vurarak zarar verdi.

Süner, olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerince zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Zanlıların, park halindeki otomobile taşla zarar vermesi iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. - HATAY

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Kaynak: İHA

Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da yol verme tartışmasından sonra otomobile taşla saldırdılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da yol verme tartışmasından sonra otomobile taşla saldırdılar - Son Dakika
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