Alınan bilgiye göre, Eren Süner (25), 31 ES 666 plakalı otomobiliyle aracıyla seyir halindeyken, başka bir araçtakiler ile yol verme meselesi yüzünden tartışı. Aracının camının kırıldığını iddia eden Eren Süner'in babası Emin Süner otomobilini tamir için servise götürdü. Servisin önünde park halinde duran aracın yanına gelen 2 şüpheli, otomobile defalarca taşla vurarak zarar verdi.

Kaynak: İHA

Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da yol verme tartışmasından sonra otomobile taşla saldırdılar - Son Dakika

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