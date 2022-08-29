Hatay'da zeytin bahçesine kenevir eken kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Hatay'da zeytin bahçesine kenevir eken kişi gözaltına alındı

29.08.2022 10:43
Hatay'da zeytin bahçesine kenevir eken kişi gözaltına alındı

Hatay'ın Defne ilçesinde zeytin bahçesi içerisine ekili 169 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde zeytin bahçesi içerisine ekili 169 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde çalışma gerçekleştirdi. Defne İlçesi Koçören Mahallesinde ikamet eden Ö.D. isimli şahsın zeytin bahçesinde Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada boyları 1 metre ile 2 metre arasında değişen 169 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ö.D. isimli şahıs gözaltına alındı. - HATAY

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Kenevir, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da zeytin bahçesine kenevir eken kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da zeytin bahçesine kenevir eken kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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