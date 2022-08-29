Hatay İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde çalışma gerçekleştirdi. Defne İlçesi Koçören Mahallesinde ikamet eden Ö.D. isimli şahsın zeytin bahçesinde Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada boyları 1 metre ile 2 metre arasında değişen 169 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Kenevir, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da zeytin bahçesine kenevir eken kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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