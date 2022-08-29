Hatay'da zeytin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da zeytin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

29.08.2022 10:43

Hatay'ın Defne ilçesinde, zeytin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Defne ilçesinde, zeytin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koçören Mahallesi'nde Ö.D'nin zeytin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, zeytinlikte 169 kök Hint keneviri ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Şüpheli Ö.D. gözaltına alındı, sökülen Hint kenevirleri imha edildi.

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Kaynak: AA

Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da zeytin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay'da zeytin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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