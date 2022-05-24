Hatay'ın deniz ürünleri yemek ve mezeleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı - Son Dakika
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Hatay'ın deniz ürünleri yemek ve mezeleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı

24.05.2022 15:51
Hatay'ın deniz ürünleri yemek ve mezeleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'ın deniz ürünleri yemek ve mezelerinin Türk Mutfağı Haftası kapsamında tanıtımı yapıldı.

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'ın deniz ürünleri yemek ve mezelerinin Türk Mutfağı Haftası kapsamında tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde bir restoranda deniz ürünleri mezesi ve yemekleri hazırlandı.

Yemek ve mezelerin yapımının ardından tanıtımına geçildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta kapsamında il genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Işıkgör, İskenderun'da da deniz ürünlerini tanıttıklarını dile getirdi.

Etkinliğe, Hatay Vali Yardımcısı Erhan Günay ve davetliler katıldı.

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Çorum'un lezzetleri 'Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı Çorum'un lezzetleri 'Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı Türk Mutfağı Haftası'nda Hatay'ın mezeleri tanıtıldı Türk Mutfağı Haftası'nda Hatay'ın mezeleri tanıtıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay'ın deniz ürünleri yemek ve mezeleri 'Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı - Son Dakika


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