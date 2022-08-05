Hatay'da kayınbabasına otomobille çarpıp kaçan damat tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da kayınbabasına otomobille çarpıp kaçan damat tutuklandı

05.08.2022 11:50
Hatay'da kayınbabasına otomobille çarpıp kaçan damat tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 4 gün önce otomobiliyle çarpıp kaçtığı elektrikli bisikletli kayınbabasının yaralanmasına neden olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 4 gün önce otomobiliyle çarpıp kaçtığı elektrikli bisikletli kayınbabasının yaralanmasına neden olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ağustos'ta Numune Evler Mahallesi Şehit Polis Necati Keskin Bulvarı'nda, Hamza Ç'nin kullandığı elektrikli bisiklete otomobille çarpıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürdü.

Güvenlik kamerası kayıtlarından aracın plakasını belirleyen polis, şüphelinin Hamza Ç'nin damadı F.T. olduğunu belirledi.

Ekiplerce gözaltına alınan F.T, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Hamza Ç'nin, Dörtyol Belediyesi İYİ Parti meclis üyesi olduğu öğrenildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 1 Ağustos'ta Hamza Ç'ye bir otomobil çarpıp kaçmış, yaralı hastaneye kaldırılmıştı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da kayınbabasına otomobille çarpıp kaçan damat tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay'da kayınbabasına otomobille çarpıp kaçan damat tutuklandı - Son Dakika
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