Hatay'da bal peteği çıtalarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da bal peteği çıtalarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

19.09.2022 15:02

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, bal peteği çıtalarına gizlenmiş 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, bal peteği çıtalarına gizlenmiş 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir hafif ticari aracı Adana- İskenderun Otoyolu Dörtyol ilçesi girişinde durdurdu.

Araçta narkotik köpekleriyle yapılan aramada, bal peteği çıtaları arasına gizlenmiş 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sürücü S.T. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

İskenderun, Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da bal peteği çıtalarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay'da bal peteği çıtalarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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