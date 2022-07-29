Hatay'da tahrip edilen afişlerle ilgili bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da tahrip edilen afişlerle ilgili bir kişi tutuklandı

29.07.2022 11:19
Hatay'da tahrip edilen afişlerle ilgili bir kişi tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde belediyeye ait ilan panolarındaki Atatürk, Türk bayrağı ve Milli Mücadele kahramanlarının bulunduğu posterlerin tahrip edilmesiyle ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde belediyeye ait ilan panolarındaki Atatürk, Türk bayrağı ve Milli Mücadele kahramanlarının bulunduğu posterlerin tahrip edilmesiyle ilgili bir şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Temmuz'da Karakese Mahallesi'ndeki yol üzerinde Dörtyol Belediyesi tarafından ilan panolarına asılan Atatürk, Türk bayrağı ve Milli Mücadele kahramanlarının bulunduğu posterlere zarar verildiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, afişleri tahrip eden zanlının A.B. (42) olduğunu belirledi.

Adresinde gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da tahrip edilen afişlerle ilgili bir kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da tahrip edilen afişlerle ilgili bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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