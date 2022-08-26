İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özerli Mahallesi'nde bir inşaattan duvar delme makinesi, kaynak makinesi, 3 matkap ve su dinamosu çaldığını tespit ettiği E.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da bir inşaattan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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