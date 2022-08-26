Hatay'da bir inşaattan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da bir inşaattan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

26.08.2022 12:06
Hatay'da bir inşaattan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir inşaattan hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir inşaattan hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özerli Mahallesi'nde bir inşaattan duvar delme makinesi, kaynak makinesi, 3 matkap ve su dinamosu çaldığını tespit ettiği E.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlının saklandığı adresi belirleyen polis, düzenlediği operasyonla E.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da bir inşaattan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da bir inşaattan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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