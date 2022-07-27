Hatay'da otomobilin köpeğe çarpması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Hatay'da otomobilin köpeğe çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

27.07.2022 15:08
Hatay'da otomobilin köpeğe çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, bir otomobilin yolda oynayan köpeğe çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, bir otomobilin yolda oynayan köpeğe çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Özerli Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sokakta oynayan Hakan Küçük'e ait köpeğe çarptı.

Köpeğin sahibi Küçük, otomobilin çarpmasının ardından iki yavrusu bulunan köpeğinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Küçük, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Öte yandan, otomobilin köpeğe çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da otomobilin köpeğe çarpması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da otomobilin köpeğe çarpması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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