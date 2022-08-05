İYİ Partili Hamza Çankır'a otomobille çarpıp kaçan şüpheli damadı çıktı - Son Dakika
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İYİ Partili Hamza Çankır'a otomobille çarpıp kaçan şüpheli damadı çıktı

05.08.2022 09:40
İYİ Partili Hamza Çankır'a otomobille çarpıp kaçan şüpheli damadı çıktı

Hatay'da elektrikli bisikletiyle kaldırımda giden Belediye Meclis Üyesi İYİ Partili Hamza Çankır'a otomobiliyle çarpıp kaçan sürücünün kim olduğu merak oluşturmuştu. Çankır'a çarpan kişinin, kızıyla boşanma aşamasındaki damadı olduğu ortaya çıktı. Çankır'ın kızıyla damadı Fatih Tüzün arasında çekişmeli devam eden boşanma davası yüzünden aileler arasında husumet olduğu öğrenildi.

1 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında Dörtyol Numunevler Mahallesi'nde kaldırımda elektrikli bisikletiyle giden Belediye Meclis Üyesi İYİ Partili Hamza Çankır'a otomobil çarptı. Çankır yaralanırken, sürücü ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Hamza Çankır'ın omurgasında ve sol ayağında kırıklar olduğu tespit edildi. Olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İYİ Partili meclis üyesine otomobille çarpıp kaçan kişi, damadı çıktı

BOŞANMA MESELESİ YÜZÜNDEN ARALARINDA SORUN VARMIŞ

Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, sürücünün Hamza Çankır'ın kızı E.Ç.T.'nin (25) 4 yıllık eşi Fatih Tüzün olduğunu belirledi. 2 çocukları bulunan çiftin boşanma aşamasında oldukları, 1.5 yıldır çekişmeli devam eden boşanma davalarının aile mahkemesinde devam ettiği, bu nedenle de aileler arasında husumet olduğu tespit edildi.

İYİ Partili meclis üyesine otomobille çarpıp kaçan kişi, damadı çıktı

DAMADINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Hamza Çankır, hastanede alınan ifadesinde damadı Fatih Tüzün'den şikayetçi oldu. Fatih Tüzün, 'kasten adam yaralama' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tüzün, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İYİ Partili meclis üyesine otomobille çarpıp kaçan kişi, damadı çıktı
İYİ Partili meclis üyesine otomobille çarpıp kaçan kişi, damadı çıktı
YORUMLAR
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Fatih'te trafo alev alev yandı Fatih'te trafo alev alev yandı FATİH'TE ÇOCUK KAÇIRMA İDDİASINDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI FATİH'TE ÇOCUK KAÇIRMA İDDİASINDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Kaynak: DHA

Dörtyol, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Partili Hamza Çankır'a otomobille çarpıp kaçan şüpheli damadı çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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