İYİ Partili Hamza Çankır'a otomobille çarpıp kaçan şüpheli damadı çıktı

1 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında Dörtyol Numunevler Mahallesi'nde kaldırımda elektrikli bisikletiyle giden Belediye Meclis Üyesi İYİ Partili Hamza Çankır'a otomobil çarptı. Çankır yaralanırken, sürücü ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Hamza Çankır'ın omurgasında ve sol ayağında kırıklar olduğu tespit edildi. Olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.

BOŞANMA MESELESİ YÜZÜNDEN ARALARINDA SORUN VARMIŞ

Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, sürücünün Hamza Çankır'ın kızı E.Ç.T.'nin (25) 4 yıllık eşi Fatih Tüzün olduğunu belirledi. 2 çocukları bulunan çiftin boşanma aşamasında oldukları, 1.5 yıldır çekişmeli devam eden boşanma davalarının aile mahkemesinde devam ettiği, bu nedenle de aileler arasında husumet olduğu tespit edildi.

DAMADINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Hamza Çankır, hastanede alınan ifadesinde damadı Fatih Tüzün'den şikayetçi oldu. Fatih Tüzün, 'kasten adam yaralama' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tüzün, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.