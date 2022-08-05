İYİ PARTİLİ MECLİS ÜYESİNE OTOMOBİLLE ÇARPAN DAMADI ÇIKTI - Son Dakika
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İYİ PARTİLİ MECLİS ÜYESİNE OTOMOBİLLE ÇARPAN DAMADI ÇIKTI

05.08.2022 10:12

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, elektrikli bisikletiyle kaldırımda giden Belediye Meclis Üyesi İYİ Partili Hamza Çankır'a otomobiliyle çarpıp kaçan sürücünün, kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Fatih Tüzün (31) olduğu ortaya çıktı.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, elektrikli bisikletiyle kaldırımda giden Belediye Meclis Üyesi İYİ Partili Hamza Çankır'a otomobiliyle çarpıp kaçan sürücünün, kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Fatih Tüzün (31) olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Fatih Tüzün, tutuklandı.

Kaza, 1 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında Numunevler Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda elektrikli bisikletiyle giden Belediye Meclis Üyesi İYİ Partili Hamza Çankır'a otomobil çarptı. Çankır yaralanırken, sürücü ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Hamza Çankır'ın omurgasında ve sol ayağında kırıklar olduğu tespit edildi. Olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.

BOŞANMA SÜRECİNDE HUSUMET BAŞLAMIŞ

Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, sürücünün Hamza Çankır'ın kızı E.Ç.T.?nin (25) 4 yıllık eşi Fatih Tüzün olduğunu belirledi. 2 çocukları bulunan çiftin boşanma aşamasında oldukları, 1.5 yıldır çekişmeli devam eden boşanma davalarının aile mahkemesinde devam ettiği, bu nedenle de aileler arasında husumet olduğu tespit edildi. Hamza Çankır, hastanede alınan ifadesinde damadı Fatih Tüzün'den şikayetçi oldu. Fatih Tüzün, 'kasten adam yaralama' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tüzün, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA

Dörtyol, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ PARTİLİ MECLİS ÜYESİNE OTOMOBİLLE ÇARPAN DAMADI ÇIKTI - Son Dakika

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