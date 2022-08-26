Edinilen bilgiye göre, Özerli Mahallesi Atatürk Caddesinde bulunan inşaattan beton kırıcı, su motoru, kaynak makinesi ve 3 adet matkap çalındığı ihbarı üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada; olayının şüphelisinin E.G. olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA

Dörtyol, Hatay, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İnşaattan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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