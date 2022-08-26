İnşaattan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İnşaattan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

26.08.2022 13:26
İnşaattan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Özerli Mahallesi Atatürk Caddesinde bulunan inşaattan beton kırıcı, su motoru, kaynak makinesi ve 3 adet matkap çalındığı ihbarı üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada; olayının şüphelisinin E.G. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - HATAY

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Kaynak: İHA

Dörtyol, Hatay, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnşaattan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnşaattan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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