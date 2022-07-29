Karakese Mahallesinde yol kenarındaki duvara belediye tarafından yerleştirilen, içinde Atatürk'ün fotoğrafı, Türk bayrağı ve "Milli Mücadelede ilk kurşun 1918'de Dörtyol Karakese'de atılmıştır" yazısının yer aldığı duvar afişlerinin yırtılarak tahrip edildiği bilgisi alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan çalışmada olayı A.B. isimli şahsın gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Milli mücadele kahramanlarının resim ve fotoğraflarını tahrip eden şahıs tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.