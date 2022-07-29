Milli mücadele kahramanlarının resim ve fotoğraflarını tahrip eden şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Milli mücadele kahramanlarının resim ve fotoğraflarını tahrip eden şahıs tutuklandı

29.07.2022 14:09
Milli mücadele kahramanlarının resim ve fotoğraflarını tahrip eden şahıs tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yol üzerindeki milli mücadele kahramanlarının resim ve fotoğraflarını tahrip eden şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yol üzerindeki milli mücadele kahramanlarının resim ve fotoğraflarını tahrip eden şüpheli tutuklandı.

Karakese Mahallesinde yol kenarındaki duvara belediye tarafından yerleştirilen, içinde Atatürk'ün fotoğrafı, Türk bayrağı ve "Milli Mücadelede ilk kurşun 1918'de Dörtyol Karakese'de atılmıştır" yazısının yer aldığı duvar afişlerinin yırtılarak tahrip edildiği bilgisi alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan çalışmada olayı A.B. isimli şahsın gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli A.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - HATAY

YORUMLAR
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Hatay'da tahrip edilen afişlerle ilgili bir kişi tutuklandı Hatay'da tahrip edilen afişlerle ilgili bir kişi tutuklandı Hatay'da 15 bin 750 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Hatay'da 15 bin 750 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Kaynak: İHA

Hisarcık, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milli mücadele kahramanlarının resim ve fotoğraflarını tahrip eden şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli mücadele kahramanlarının resim ve fotoğraflarını tahrip eden şahıs tutuklandı - Son Dakika
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