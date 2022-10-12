HATAY'IN EN BÜYÜK BİLİM ŞENLİĞİ'NE BİNLERCE KİŞİ KATILDI - Son Dakika
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HATAY'IN EN BÜYÜK BİLİM ŞENLİĞİ'NE BİNLERCE KİŞİ KATILDI

12.10.2022 12:34

HATAY'da Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğü ve Hatay Bilim ve Sanat Merkezi koordinesinde bu yıl ikincisi gerçekleşen Bilim Şenliği'ne binlerce öğrenci katıldı.

HATAY'da Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğü ve Hatay Bilim ve Sanat Merkezi koordinesinde bu yıl ikincisi gerçekleşen Bilim Şenliği'ne binlerce öğrenci katıldı. Gösteri, deney ve akıl oyunlarının yer aldığı şenlikte öğrenciler güneş, ay ve gezegen gözlemi yaptı.

Hatay'ın en büyük Bilim Şenliği 'Herod Bilim ile Aydınlanıyor-2?, üç günde 29 bin kişiyi ağırladı. TÜBİTAK Bilim Toplum Projesi olan şenlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğü ve Hatay Bilim ve Sanat Merkezi matematik öğretmeni Onur Kırık koordinesinde gerçekleşti. Şenlikte, çocuk edebiyatından felsefeye bilim, gösteri ve deneylerinden kodlamaya kadar 32 atölyede etkinlikler düzenlendi. Şenlik kapsamında teleskoplarla güneş gözlemi, gece ay ve gezegen gözlemi, konser ve bilim söyleşileri gerçekleşti.

'AMACIMIZ BİLİM İNSANLARI OLMA YOLUNDA KATKI SAĞLAMAKTIR'

Hatay'ın en büyük bilim şenliğini düzenlediklerini söyleyen TUBİTAK 4007 Herod Bilim Şenliği Koordinatörü Onur Kırık, 'Şenlik kapsamında, çocuklar etkileşimli olarak, uygulamalı olarak etkinlikler yaptı. Gökyüzü gözlem şenliği yaptık. Üç gün boyunca Hatay'ın her yerinden katılımcılarımız oldu. Aynı zamanda bu üç günde çevrimiçi konferanslarda, akademisyenlerimizi çocuklarımızı buluşturduk. Bu projenin amacı, çocukların bilimsel süreç becerisi kazanmaları, deney ve etkinliklerle bilimi sevmeleri, geleceğin bilim insanları olma yolunda onlara katkı sağlamaktır. Etkinlik yoğun ilgi gördü ve 100'e yakın öğretmenimiz ile binlerce çocuğa ulaştık dedi.

ÖĞRENCİ VE VELİLER, ETKİNLİĞE BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Etkinliğe ailesiyle birlikte geldiğini söyleyen 8'inci sınıf öğrencisi Hena Özsoy, gökyüzü gözlemi yaptığını ve robotik kodlamada çok eğlendiğini söyledi. 8'inci sınıf öğrencisi Ömer Avcı ise, etkinliğin her yıl gerçekleşmesini istediğini söyledi. Etkinlikte 3D yazıcı ve fosillerin dikkatini çektiğini söyleyen Ali Ceylan ise, etkinliği çok yararlı olduğunu söyledi. Etkinliğe ailesi ile birlikte geldiğini söyleyen 7'inci sınıf öğrencisi Atakan Çoban da, etkinliğin uzay araştırmalarına katkı sunduğunu dike getirdi. Şenliğin öğrencilerin yanı sıra yetişkinlerin de dikkatini çektiğini söyleyen öğrenci velisi Pınar Çoban ise, atölyedeki etkinliklerin bilgilendirici olduğunu ifade etti.

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Kaynak: DHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Hisarcık, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HATAY'IN EN BÜYÜK BİLİM ŞENLİĞİ'NE BİNLERCE KİŞİ KATILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: HATAY'IN EN BÜYÜK BİLİM ŞENLİĞİ'NE BİNLERCE KİŞİ KATILDI - Son Dakika
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