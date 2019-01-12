Hatay'ın En İyi 3 Soslu Dönercisi ( Salih Abi Antakya'nın En İyi 3 Dürümcüsünü Gezdi!)
1 saat önce
Hatay Antakya'da En İyi 3 Soslu Dürüm Dönerciyi gezdik ve değerlendirdik.
Hatay Antakya
'da En İyi 3 Soslu Dürüm Dönerciyi gezdik ve değerlendirdik. Ayrıca soslu döner nasıl yapılır görmüş olduk. Bakalım beğenecek misiniz?
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:35 Kaynak: Youtube
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