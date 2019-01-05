Son Dakika Haberleri: Hatay'ın En Yaşlı Doktoruna Meslektaşlarından Anlamlı Ziyaret

Hatay'ın En Yaşlı Doktoruna Meslektaşlarından Anlamlı Ziyaret

1 saat önce

Hatay Tabipler Odası, Hatay'ın en yaşlı doktoru Mehmet Mecitoğlu'nu ziyaret etti.

Hatay'ın En Yaşlı Doktoruna Meslektaşlarından Anlamlı Ziyaret, System.String[]
Hatay Tabipler Odası, Hatay'ın en yaşlı doktoru Mehmet Mecitoğlu'nu ziyaret etti.

Hatay Tabipler Odası Başkanı Dr. Cengiz Haksöz ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Hatay'ın en yaşlı doktoru olan 95 yaşındaki Dr. Mehmet Mecitoğlu'na nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Dr.Mehmet Mecitoğlu'nun evinde gerçekleşen ziyarette Hatay Tabipler Odasına 6. nolu kaydı ile Hatay'ın ilk doktorları arasın da yer alıırken, Hatay Tabipler Odası Başkanı Dr. Cengiz Haksöz oda kaydını Mecitoğlu'na takdim etti.

Hatay Tabipler Odasına 6.nolu kaydı ile Hatay'ın ilk doktorlarından olan Dr. Mehmet Mecitoğlu'na gerçekleştirdikleri ziyarette son derece mutlu olduklarını ifade eden Başkan Haksöz, Doktorluk mesleğine yıllarını vermiş ve Mecitoğlu ile sohbet imkanı bulmanın memnuniyetini yaşadıklarının altını çizdi.

95 yaşında ki Dr. Mehmet Mecitoğlu ise Hatay Tabipler Odası Başkanı Dr. Cengiz Haksöz ve Yönetim Kurulu üyelerine vefalı ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Daha sonra Mecitoğlu ile Haksöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri doktorluğun eski günlerden bugünlere uzanan süreci ile doktorluk mesleği hakkında karşılıklı sohbet etti. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:25 Kaynak: İHA

Tabipler Odası, Hatay, Güncel
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