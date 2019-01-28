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Hatay'ın Enleri Ödülleri Sahiplerini Buldu

1 saat önce

Hatay'ın Enleri ödülleri sahiplerini buldu Arsuz Turizm ve Kültür Derneği tarafından bu yıl 2. si düzenlenen Hatay'ın enleri ödül töreninde Hatay'ın tanıtımına katkı sunan kişilere ödülleri verildi.

Hatay'ın Enleri ödülleri sahiplerini buldu
Arsuz Turizm ve Kültür Derneği tarafından bu yıl 2. si düzenlenen Hatay'ın enleri ödül töreninde Hatay'ın tanıtımına katkı sunan kişilere ödülleri verildi.

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde Turizm ve Kültür Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Hatay'ın Enleri Ödül Töreni'nde Hatay'ın tanıtımına katkı sunanlara ödülleri verildi.
Arsuz Turizm ve Kültür Derneği tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Hatay'ın enleri ödül töreni Arsuz'da gerçekleştirildi. Hatay'ın tanıtımına katkı sunan sanatçı, gazeteci, yatırımcı ve yöneticilere ödülleri törenle verildi. Törende konuşan Arsuz Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hasan Arslan geleneksel hale getirdikleri ödül töreninde Hatay'a Arsuz'a katkı sunan yatırım yapan insanları onurlandırmak için bu töreni gerçekleştirdiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise törende yaptığı konuşmada Hatay'ın tanıtımına katkı sunan, yatarım yapan herkese destek olmaya gayret ettiklerini söyledi. Savaş "Hatay hakikaten enlerin şehri, bu enleri çoğaltmakta hepimizin elinde. Siz ne yaparsanız yapın takdir eden yok ise o eserin anlamı yoktur. İsterseniz uzaya çıkın takdir eden birilerinin olması gerekir. Bu manada Arsuz'un tanıtımı ve gelişimi için gayret eden Arsuz Turizm ve Kültür Derneğine ve bu konuda çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Hatay'ın tanıtımına katkı sunanlara ödülleri Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur ve dernek yöneticileri tarafından takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:56 Kaynak: İHA

Lütfü Savaş, Arsuz, Hatay, Kültür Sanat
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