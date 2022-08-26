İlçe Emniyet Müdürü Murat Kundakçı'nın Afrin'e atanmasının ardından, Hatay İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekteyken Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan İsa Arslantaş, "Erzinli vatandaşlarımızın huzuru ve güveni için kanunlar çerçevesinde görevimizi en güzel şekilde yapacağız. Vatandaşlarımızın ve özellikle sürücülerimizin kurallara uymalarını rica ediyorum" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Erzin, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Erzin Emniyet Müdürü İsa Arslantaş görevine başladı - Son Dakika

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