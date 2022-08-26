Erzin Emniyet Müdürü İsa Arslantaş görevine başladı - Son Dakika
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Erzin Emniyet Müdürü İsa Arslantaş görevine başladı

26.08.2022 09:59
Erzin Emniyet Müdürü İsa Arslantaş görevine başladı

Hatay'ın Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan İsa Arslantaş görevine başladı.

Hatay'ın Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan İsa Arslantaş görevine başladı.

İlçe Emniyet Müdürü Murat Kundakçı'nın Afrin'e atanmasının ardından, Hatay İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekteyken Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan İsa Arslantaş, "Erzinli vatandaşlarımızın huzuru ve güveni için kanunlar çerçevesinde görevimizi en güzel şekilde yapacağız. Vatandaşlarımızın ve özellikle sürücülerimizin kurallara uymalarını rica ediyorum" dedi. - HATAY

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Erzin, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzin Emniyet Müdürü İsa Arslantaş görevine başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzin Emniyet Müdürü İsa Arslantaş görevine başladı - Son Dakika
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